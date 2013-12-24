Из HTML шаблона необходимо сделать шаблон для Bitrix NET Forge CMS Вот пример HTML шаблона: http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39867/index.html
Интернет-магазин на Opencart
Добрый день.
Нужен интернет-магазин светильников. HTML-верстка есть.
Ищу ответственного человека, который хорошо знает Opencart.
Прошу дать ссылку, где можно увидеть, созданные Вами, интернет-магазины на Opencart.
Напишите, пожалуйста, цену и сроки.
Спасибо!
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