Интернет-магазин на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен17 заявок312 просмотров

Добрый день.

Нужен интернет-магазин светильников. HTML-верстка есть.

Ищу ответственного человека, который хорошо знает Opencart.

Прошу дать ссылку, где можно увидеть, созданные Вами, интернет-магазины на Opencart.

Напишите, пожалуйста, цену и сроки.

Спасибо!

HTMLOpencart
12 лет назад
sigaevs
44 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$300
10 дней
Проект выполнен. Спасибо за работу!
Немного пришлось потрудится, но в целом всё ок.

Заявки фрилансеров

vipwebs
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14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад

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