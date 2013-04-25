Мой парсер парсит товары в сайт на Битриксе. Но часть товаров не показывается в пользовательской части магазина. В админке товар виден отлично и никаких отличий с добавленным товаром вручную он не имеет. Все связи БД ...
Шаблон для Bitrix NET Forge CMS
Из HTML шаблона необходимо сделать шаблон для Bitrix NET Forge CMS
Вот пример HTML шаблона: http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39867/index.html
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