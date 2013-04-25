Шаблон для Bitrix NET Forge CMS

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Из HTML шаблона необходимо сделать шаблон для Bitrix NET Forge CMS

Вот пример HTML шаблона: http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39867/index.html

HTML
12 лет назад
ska_zoch_nik
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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