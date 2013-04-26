Перенести сайт на Modx Есть сайт www.studybritish.com.ua Прикрутить сайт к админке и перенести весь нынешний контент на него. Срок по договоренности. ...
Натянуть сайт на CMS
Добрый день!
Нужно натянуть сайт на CMS
Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника.
В принципе CMS можно выбрать любую, (можно 1C-Bitrix, Друпал). Во вложении есть макеты.
Укажите пожалуйста стоимость и сроки.
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