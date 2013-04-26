Прикрутить сайт к Modx

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Закрыт14 заявок328 просмотров

Перенести сайт на Modx

Есть сайт www.studybritish.com.ua

Прикрутить сайт к админке и перенести весь нынешний контент на него.

Срок по договоренности.

Оплата – экономичная.

CMS рассматривается ТОЛЬКО MODx

Присылайте ссылки на работы и предполагаемую цену.

Отвечать только в проект.

Дополнительно:

Часть сайта с новым шаблоном Modx сделана и перенесена.

Закончить перенос контента сайт на Modx, прикрутить сайт к админке.

MODX
11 лет назад
buch1976
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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