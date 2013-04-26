Проект рекрутингового агентства (CMS + расширение)

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок231 просмотр

Проект очень похож на сайт фриланса, но с немного другими функциями.

Реализация предполагается на CMS Wordpress.

Техзадание в файле.

Стоимость предлагается к обсуждению.

Нужна команда для реализации.

Максимальный срок исполнения - 3 месяца.

WordPress
12 лет назад
tekcnik
Эдуард 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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