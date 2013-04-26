Настройка WP

Неудачно обновил WP до самой актуальной версии, в админке перестал нормально работать визуальный редактор - не переключает на режим отображения исходного кода. Нужно поправить.

Пробовал перезаливать файлы из скачанной чистой версии 3.5.1, кроме конфига - не помогает!

Готов выслушать предложения.