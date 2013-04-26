Настройка WP

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок142 просмотра

Неудачно обновил WP до самой актуальной версии, в админке перестал нормально работать визуальный редактор - не переключает на режим отображения исходного кода. Нужно поправить.

Пробовал перезаливать файлы из скачанной чистой версии 3.5.1, кроме конфига - не помогает!

Готов выслушать предложения.

WordPress
12 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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