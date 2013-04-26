Сайт визитка на Joomla за сутки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок201 просмотр

Необходимо сделать сайт на основе квикстарта джумлы

Тематика сайта ремонт

Тексты, картинки есть.

Сроки до завтрашнего вечера.

С меня своевременная оплата + отзыв

Joomla
12 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров