Создание оптимизированной CMS соц. сети с нуля

Здравствуйте!

Производим поиск php + mysql программиста, который может выполнять задачи среднего и высокого уровня сложности. Если вы не уверены в своих силах, не беритесь. 3 программиста отказались от задания т.к не смогли его выполнить.

Требование:

Возраст от 22 лет.

Умение создавать оптимизированный код — будет проверка.

P.S. Возможно появление работы на постоянной основе, обговаривается после выполнения задания.