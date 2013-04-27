Создание сайта с Joomla 1.5 Mighty Resources

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок129 просмотров

Нужно создать портал на Joomla 1.5 с Mighty Resources

для сайта сделать шаблон

полностью создать через типы пункты меню

наполнить категориями и разделами

строительные работы

пользователь должен иметь возможность добавить на сайт

свои работы-цены -фото-описание своих выполняемых работ

работодатель-требуемые работы- и выставить тендер

сделать платный доступ по подпискам

срок 2-3 недели

опыт работы с Mighty Resources обязателен

Joomla
12 лет назад
tonyk
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров