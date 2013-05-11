$10
для добавления в базу данных нужен список всех видов строительных работ. материалов. профессий
Наполнение сайтов3 заявки
Закрыт
11 лет назад
для добавления в базу данных нужен список всех видов строительных работ. материалов. профессий
Нужно создать портал на Joomla 1.5 с Mighty Resources для сайта сделать шаблон полностью создать через типы пункты меню наполнить категориями и разделами строительные работы пользователь должен иметь возможность добавить на сайт свои работы-цены -фото-описание своих выполняемых работ работодатель-требуемые работы- и ...