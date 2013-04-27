Баги в Joomla

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Закрыт2 заявки124 просмотра

1.Не сохраняются данные при нажатии кнопки "Сохранить" в некоторых модулях

2. Не отображаются описания в категориях и подкатегориях virtuemart

3.Перенести описание категорий и подкатегорий под фото товаров и подкатегорий...

Joomla
12 лет назад
Paquito773
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров