Сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка100 просмотров

Сделать, наполнить и установить на хостинг клиента сайт на вордпрессе. Вёрстка страниц будет предоставлена.

WordPress
12 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$260
5 дней
Как и в прошлый раз, Олег на высоте - сделал всё, что потребовалось в указанные сроки. Работать легко и приятно.
Как и в прошлый раз, Антон проявил себя как разумный заказчик. Адекватно воспринимает советы и размышления, действует для блага проекта. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад