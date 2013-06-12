Перенести сайт на Modx Есть сайт www.studybritish.com.ua Прикрутить сайт к админке и перенести весь нынешний контент на него. Срок по договоренности. ...
Сайт на вордпрессе
Сделать, наполнить и установить на хостинг клиента сайт на вордпрессе. Вёрстка страниц будет предоставлена.
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