Joomla-правки

Тз было не трудное, т.к. возникли непредвиденные сложности с самой джумлой, задание не получилось выполнить в полной мере. Но работа была оплачена. точнее потраченное на нее время. Хоть сумма и не большая, а все-равно приятно. Заказчик человек дела, с такими всегда приятно сотрудничать!