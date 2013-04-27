Требуется настроить систему cms Opencart

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Закрыт8 заявок142 просмотра

Требуется настроить систему cms Opencart

дописать телефоны. сделать на сайте галерею фотографий, добавить пару страниц (баннеры есть, но пока никуда не ведут.

напишите примерную стоимость за такие работы

Opencart
12 лет назад
serge1984
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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