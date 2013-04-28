Поддержка и доработка сайта на Joomla 2.5

Для постоянного сотрудничества в области поддержки и развития сайта www.euni.ru требуется профессионал с отличным знанием движка Joomla 2.5. Основные направления работы: доработка темплейта, верстка, программирование, установка и настройка модулей, опционально: внутренняя оптимизация (SEO).

Первый пакет работ, с которого хотелось бы начать, включает следующие пункты:

1. Редизайн слайдера

1.1 Слайдер должен быть кликабельным (у каждого слайда свой URL)

1.2 Редактирование слайдера реализовать плагином через админку (без правки исх. кода)

1.3 Небольшой редизайн согласно новому макету: слайдер идет высше заголовка, стрелочка справа акцентирует взгляд пользователя на субнавигации. (см. макет во вложении)

2. Доработка меню

2.1 На текущем сайте имеется большое кол-во модулей меню, которые нужно донастраивать по мере добавления подпунктов в главное меню. Это крайне неудобным в работе. Жедательна автоматизация, чтобы посредством кода проверялось отсутвие / наличие подпунктов а таже подстановка нужного кода в зависимости от ширины окна (десктоп / мобильный / планшет). Для нас желательно, чтобы редактор работал ТОЛЬКО с менеджером меню, а к модулям не прикасался (меню генерируется в полностью автоматическом режиме).

2.2 Меню смотри также мы хотим управалять в 100% ручном режиме. Способ с ключевыми словами нам не подходит. Нужна возможность создавать отдельное меню (или ветку меню) и связывать с материалом

Более подробно по поводу доработки меню см. прелагаемый файл.

3. Доработка макета

3.1 Ширина полоски голубого фона слева и справа должен быть равен фону сверху (см. новый макет)

3.2 В форуме не показываются главные ветки, а только их подкатегории

3.3 Серый цвет активного пункта меню заменить на синий (см. макет во вложении)

3.4 Исправить "прилипание" субнавигации к разделителю для коротких страниц

http://clip2net.com/s/4Z3GvB

3.5 Часто пытаются кликнуть по слогану - мы его сделали линком его на страницу "о нас", надо подправить стиль

3.6 Для контактного формуляра: реализовать валидацию на JS и внедрить код яндекс.метрика (для измерения конверсии)

3.7 Убрать ID материала из URL новостей: http://clip2net.com/s/4Z7GQj

4. Доработка функционала

4.1 Помошь в настройке и запуске форума (Kunena)

4.2 Помошь в настройке расширенных описаний страниц (микроданные, микроформаты, RDFa, schema.org) в первую очередь для качественной публикации ссылок в соцсетях

4.3 Помошь в внедрении и интеграции в макет / меню плагина (например Zoo http://www.yootheme.com/zoo/documentation?view=docs) для управления многими однотипными информационными элементами с кастомизируемыми полями (языковые курсы, вузы)

4.4 Помошь и консультации в области внутренней оптимизации, перелинковки, исправлении проблем