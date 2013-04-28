Добрый день коллеги набираем в команду фрилансеров человека который знает битрикс проектов много,после тестов возьмем в разработку крупного портала
Перенести Joomla на другой хостинг
Здравствуйте! Нужно перенести Joomla на другой хостинг.
С джино на бегет. Цена вопроса 5$, сроки сегодня. Всем спасибо, жду заявок
ICQ - 713-592
8 917 480-16-67
Глеб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо сверстать 4 сайта на JOOMLA 3.0 Исходники - avtovo.com/works/4-6.rarСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт renox-lens.ru. Требуется сделать вывод информационных статей на отдельную страницу АВТОМАТИЧЕСКИ! т.е. при добавлении новой статьи она должна добавиться туда.Завершен12 лет назад
Требуется настроить систему cms Opencart дописать телефоны. сделать на сайте галерею фотографий, добавить пару страниц (баннеры есть, но пока никуда не ведут. напишите примерную стоимость за такие работыСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно обновить Joomla! 2.5.8 до последней версии, чтобы все плагины и прочее работало, то есть что бы внешне сайт остался как был, без изменений. Плюс надо выяснить причину по которой виснет сервер, бывает нагрузка ...Закрыт12 лет назад
1.Не сохраняются данные при нажатии кнопки "Сохранить" в некоторых модулях 2. Не отображаются описания в категориях и подкатегориях virtuemart 3.Перенести описание категорий и подкатегорий под фото товаров и подкатегорий...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте очень часто появляется ошибка 500. Жду пару минут и сайт опять начинает работать. С данной системой знаком не глубоко. Нужна консультация в связи с чем на данной платформе может возникать ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
У меня имеется сайт на резервном домене (огромное количество ценного контента). Таксономия и структура контента прописана полностью, вся внутренняя перелинковка на ноды сделана правильно, сайт пока без дизайна и закрыт от поисковиков, хотя, в принципе, ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно натянуть сайт на CMS Дизайн готов, верста дорабатывается, будет готова на выходных, работу планируем начать с понедельника. В принципе CMS можно выбрать любую, ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо, подкорректировать шаблон на WordPress. Изменить, фон, кнопки, настроить виджеты, поставить форму подписки, виджеты социальных сетей. http://ladythebest.ru/Завершен12 лет назад