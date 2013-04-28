Создается сайт на Drupal. Требуется произвести настойки, и установку модулей. Предлагается почасовая занятость. Работы много, поскольку создается многопользовательский портал с блогами, форумом, индивидуальной фотогалереей. Оплата: $8/час.
XenForo форума
Нужен человек кто разберётся в форуме, установит нужные модули, темы, и докрутить всё как надо под нужды заказчика.
Заявки фрилансеров
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