Переделка сайта на WP

Нужно немного переделать сайт тату салона http://bpgtattoo.ru/

1.В категориях работы и дизайн. Нужно сделать, чтобы при нажатии на фото оно увеличивалось, а не открывалась страница с этой фотографией. Также нужно сделать, чтобы картинки перелистывались на страницах работы и дизайн…

И вообщем везде по сайту нужно сделать чтобы при нажатии на фото или баннер он увеличивался а не открывалась новая страница с этим рисунком

2.Сайт часто переадресовывается на другие сайты с тематикой для взрослых возможно это вирус или ссылки в шаблоне, исправить.

3.сделать изменения которые указаны на картинке прикрепленной