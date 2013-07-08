Переделка сайта на WP

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Завершен4 заявки137 просмотров

Нужно немного переделать сайт тату салона http://bpgtattoo.ru/

1.В категориях работы и дизайн. Нужно сделать, чтобы при нажатии на фото оно увеличивалось, а не открывалась страница с этой фотографией. Также нужно сделать, чтобы картинки перелистывались на страницах работы и дизайн…

И вообщем везде по сайту нужно сделать чтобы при нажатии на фото или баннер он увеличивался а не открывалась новая страница с этим рисунком

2.Сайт часто переадресовывается на другие сайты с тематикой для взрослых возможно это вирус или ссылки в шаблоне, исправить.

3.сделать изменения которые указаны на картинке прикрепленной

WordPress
12 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tviggyr
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Исполнитель все объяснил и дал пару советов как работать на данном движке.
Приятно работать с заказчиком своевременная оплата

Заявки фрилансеров

tviggyr
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад