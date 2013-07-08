Нужен человек кто разберётся в форуме, установит нужные модули, темы, и докрутить всё как надо под нужды заказчика.
Переделка сайта на WP
Нужно немного переделать сайт тату салона http://bpgtattoo.ru/
1.В категориях работы и дизайн. Нужно сделать, чтобы при нажатии на фото оно увеличивалось, а не открывалась страница с этой фотографией. Также нужно сделать, чтобы картинки перелистывались на страницах работы и дизайн…
И вообщем везде по сайту нужно сделать чтобы при нажатии на фото или баннер он увеличивался а не открывалась новая страница с этим рисунком
2.Сайт часто переадресовывается на другие сайты с тематикой для взрослых возможно это вирус или ссылки в шаблоне, исправить.
3.сделать изменения которые указаны на картинке прикрепленной
Выбранный исполнитель
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