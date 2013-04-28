Пару задач по Magento CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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1. Мне нужно, чтобы на главной выводилось не 12 товаров, а 9.

2. Нужно, чтобы выводились те товары, которые я хочу и в определенном мной порядке.

сайт www_coralline_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

Magento
12 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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