Создать калькулятор стоимости услуг для Umi CMS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужно разработать калькулятор стоимости услуг для сайта www.urgroup.ru.

Umi CMS.

Калькулятор идентичный этому http://www.pravomochie.ru/buhgalterskie-uslugi#calc

Связь по skype: mind.creative

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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