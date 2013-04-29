Ищем специалиста по Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки137 просмотров

Добры день, уважаемые фрилансеры.

Очень нужен на внештатную работу в студию специалист по Joomla.

Оплата по проектно. Уж не обессудьте, но в связи с безответственностью собратьев, на каждое задание будет создаваться проект с указаными сроками здесь.

От нас - регулярный поток работы и своевременная оплата.

На данный момент необходимо устранение недоработок в уже готовом проекте.

1. На сайте интернет магазина стоит модуль Virtuemart 2. Корзина настроена, всё работает, но есть лишний шаг для клиента - после оформления заказа перекидывает на подтверждение. Этот шаг необходимо убрать.

2. Написание пошаговой инструкции для наполнения интернет магазина.

3. Клиентам уходит дефолтное письмо о заказе, необходимо поставить наш дизайн и в соответствии с ним настроить поля вывода информации для письма.

Отвечаю оперативно.

Стучитесь в скайп Cergevna1 или пишите сюда.

Огромная просьба не беспокоить тем, кто не готов работать нормальное количество времени ( полчаса в день с учетом задач - не устраивает)))), а так же тем кто знаком с данным движком и его компонентами поверхностно.

Joomla
12 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kot1715
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$1
3 дня
Отличный специалист, быстрое решение проблем и нестандартные решения, а так же полные инструкции для чайников.
Моментальная оплата, четкое тз - советую

Заявки фрилансеров

kot1715
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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