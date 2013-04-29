Нужен человек кто разберётся в форуме, установит нужные модули, темы, и докрутить всё как надо под нужды заказчика.
Ищем специалиста по Joomla
Добры день, уважаемые фрилансеры.
Очень нужен на внештатную работу в студию специалист по Joomla.
Оплата по проектно. Уж не обессудьте, но в связи с безответственностью собратьев, на каждое задание будет создаваться проект с указаными сроками здесь.
От нас - регулярный поток работы и своевременная оплата.
На данный момент необходимо устранение недоработок в уже готовом проекте.
1. На сайте интернет магазина стоит модуль Virtuemart 2. Корзина настроена, всё работает, но есть лишний шаг для клиента - после оформления заказа перекидывает на подтверждение. Этот шаг необходимо убрать.
2. Написание пошаговой инструкции для наполнения интернет магазина.
3. Клиентам уходит дефолтное письмо о заказе, необходимо поставить наш дизайн и в соответствии с ним настроить поля вывода информации для письма.
Отвечаю оперативно.
Стучитесь в скайп Cergevna1 или пишите сюда.
Огромная просьба не беспокоить тем, кто не готов работать нормальное количество времени ( полчаса в день с учетом задач - не устраивает)))), а так же тем кто знаком с данным движком и его компонентами поверхностно.
Выбранный исполнитель
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