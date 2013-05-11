Подкорректировать работу джумлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок162 просмотра

Необходимо произвести небольшие корректировки по Seo оптимизации, установить плагин (блог) на сайт

Joomla
12 лет назад
dittmer
Никита 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работа была сделана качественно и в срок. Допилил дополнительные недостатки.
Оплата в срок. Чёткая постановка задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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