Верстка шаблона для вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок133 просмотра

Есть макет, есть верстка в html, нужно на базе этого сделать шаблон вордпресс, нужно начать сегодня, подробности и макет при личном общении. Оплата электронными деньгами частями или по факту.

HTMLWordPress
12 лет назад
yana_st
Яна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тормозит корзина. UMI CMS

    $50

    Приветствую. На одом интернет магазине тормозит корзина. При оформлении заказа скрипт корзины дёргает зачем-то по миллиону строк из базы два раза. соответственно ресурсов не хватает и оформление "думает" по минуте. Для работы корзины таких запросов ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить корзину на Джумле

    Нужен опытный и ответственный программист для того чтобы починить корзину на Джумле. Также по возможности или по необходимости обновить Джумлу. Жду предложений кто готов взяться прямо сейчас.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать сайт на джумле

    $75

    Джумла 2.5 сайт визитка. Оформить вывод новостей на главной(стиль в вёрстке есть сейчас выведено через кастом хтмл надо ) Оформить ленту категории новости на отдельной странице Оформить вывод текста на страницах, посмотрите ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем специалиста по Joomla

    Добры день, уважаемые фрилансеры. Очень нужен на внештатную работу в студию специалист по Joomla. Оплата по проектно. Уж не обессудьте, но в связи с безответственностью собратьев, на каждое задание будет ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделка сайта на WP

    Нужно немного переделать сайт тату салона http://bpgtattoo.ru/ 1.В категориях работы и дизайн. Нужно сделать, чтобы при нажатии на фото оно увеличивалось, а не открывалась страница с этой фотографией. Также нужно сделать, чтобы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Пару задач по Magento CMS

    1. Мне нужно, чтобы на главной выводилось не 12 товаров, а 9. 2. Нужно, чтобы выводились те товары, которые я хочу и в определенном мной порядке. сайт www_coralline_kz ася: пять шесть ноль ...

    Magento
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка и доработка сайта на Joomla 2.5

    Для постоянного сотрудничества в области поддержки и развития сайта www.euni.ru требуется профессионал с отличным знанием движка Joomla 2.5. Основные направления работы: доработка темплейта, верстка, программирование, установка и настройка модулей, опционально: внутренняя оптимизация (SEO). ...

    JavaScriptJoomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад