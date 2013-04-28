Требуются консультации по сайту на Joomla 2.5

Сайт на Joomla 2.5. www.satinternet.ru. При публикации статей и новостей, материалы при выводе отображаются не из тех категорий, в которые они помещались. Есть подозрение, что проблема в JoomSEF. Когда отключаю JoomSEF вроде вывод нормальный, но тогда все выводится вместе со всеми модулями. Надо настроить правильный вывод материалов. В общем, требуется грамотный и ответственный специалист.