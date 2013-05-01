Drupal 6. Помощь с Vote Up/Down модулем

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Завершен3 заявки129 просмотров

Есть живой сайт на Drupal 6. Хочу приладить для форума и комментариев модуль Vote Up/Down. Возникли некоторые сложности плюс хотелось бы внести небольшие, скорее косметические изменения в отображение информации этим модулем.

Все необходимые детали будут предоставлены выбранному исполнителю.

Требования к исполнителю

- доступность по Skype

- знание Drupal

- желательно знание vote api для друпала

- возможность заняться вопросом сейчас, а не через неделю.

Оплата по факту выполненных работ. Webmoney

Указывайте ориентировочную стоимость.

Drupal
12 лет назад
CAIIIA
47 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

HydroBlast
Бласт 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$45
1 день
Все сделал. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

HydroBlast
Бласт 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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