Необходимо произвести небольшие корректировки по Seo оптимизации, установить плагин (блог) на сайт
Drupal 6. Помощь с Vote Up/Down модулем
Есть живой сайт на Drupal 6. Хочу приладить для форума и комментариев модуль Vote Up/Down. Возникли некоторые сложности плюс хотелось бы внести небольшие, скорее косметические изменения в отображение информации этим модулем.
Все необходимые детали будут предоставлены выбранному исполнителю.
Требования к исполнителю
- доступность по Skype
- знание Drupal
- желательно знание vote api для друпала
- возможность заняться вопросом сейчас, а не через неделю.
Оплата по факту выполненных работ. Webmoney
Указывайте ориентировочную стоимость.
Выбранный исполнитель
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