Перенести сайт из одной CMS в другую

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок246 просмотров

Перенести сайт http://velothebest.com из существующей самописной CMS в другую

Рассматриваются следующие CMS

opencart

phpshop

shop-script

shopcms

webassyst

magento

Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С

Если предлагаете CMS - давайте ссылку где можно ознакомиться с функционалом сайта на предлагаемой Вами CMS

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MagentoOpencart
12 лет назад
7Oliver
Олег 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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