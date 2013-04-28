Перенести сайт из одной CMS в другую

Перенести сайт http://velothebest.com из существующей самописной CMS в другую

Рассматриваются следующие CMS

opencart

phpshop

shop-script

shopcms

webassyst

magento

Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С

Если предлагаете CMS - давайте ссылку где можно ознакомиться с функционалом сайта на предлагаемой Вами CMS

Указывайте срок выполнения