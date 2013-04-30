Специалист по битриксу. Настройка и доработка CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Здравствуйте.

Нужен разбирающийся в битриксе программист.

Регулярно нужно дорабатывать и разрабатывать компоненты, настраивать сложные решения.

Бюджет каждого задания определяется перед его выполнением.

Задания как правило нестандартные, четкое ТЗ есть.

Оплата сразу.

Если Вам интересно – отпишитесь в проекте, побеседуем.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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