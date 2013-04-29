Переделать форму заказа на wp-e-commerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки90 просмотров

Есть сайт condi.in.ua, выполненный на вордпрессе. Плагин магазина wp-e-commerce. Необходимо передлать стандартную форму отправки заказа на немного не стандартную, именно - добавить некоторые записи к полям и красиво, ровно это оформить.

WordPress
12 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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