Переделать форму заказа на wp-e-commerce

Сайт на Joomla 2.5. www.satinternet.ru. При публикации статей и новостей, материалы при выводе отображаются не из тех категорий, в которые они помещались. Есть подозрение, что проблема в JoomSEF. Когда отключаю JoomSEF вроде вывод нормальный, ...