UMI-CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходим программист под UMI-CMS.

На данный момент требуется:

1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет

2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное оборудование и на основе вытащенных данных формировать смету.

12 лет назад
albion
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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