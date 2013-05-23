Интегрировать дизайн и настроить Wordpress

Имею довольно большой опыт работы с разными разработчиками. По поводы работы с Алексеем, могу сказать, что соотношение цена/качество/отношение к работе - на очень хорошем уровне. При кажущейся простоте задачи, постоянно возникали подводные камни из-за изначальной не продуманности проекта с моей стороны. Тем не менее, все задачи были решены, на выходе получил нужный результат. Порадовало адекватное отношение Алексея к возникающим доп. переделкам. Как итог, сотрудничеством очень доволен!