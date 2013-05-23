Интегрировать дизайн и настроить Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки114 просмотров

Интегрировать дизайн и настроить Wordpress

дизайн прикладываю

WordPress
12 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Имею довольно большой опыт работы с разными разработчиками. По поводы работы с Алексеем, могу сказать, что соотношение цена/качество/отношение к работе - на очень хорошем уровне. При кажущейся простоте задачи, постоянно возникали подводные камни из-за изначальной не продуманности проекта с моей стороны. Тем не менее, все задачи были решены, на выходе получил нужный результат. Порадовало адекватное отношение Алексея к возникающим доп. переделкам. Как итог, сотрудничеством очень доволен!
Спасибо большое Алексею за проект и плодотворное сотрудничество. Поставленные задачи было интересно решать, они не только принесли нужный результат в проект, но и прибавили мне знаний, как специалисту. Мгновенная оплата, конструктивное общение. Удачи Алексею в его деле, буду рад дальнейшей работе. С ув. Алексей Ерёменко и команда Velerbu

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад