Добавить функционал в Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки106 просмотров

Задание в тз.

От вас - хорошие примеры работ и порядочность.

Также, считайте сразу бюджет.

Opencart
12 лет назад
bjk
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$150
3 дня
Сотрудничеством доволен. Продолжаем работать и по другим проектам.
Отличный заказчик, работой доволен!

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад