Необходим программист под UMI-CMS. На данный момент требуется: 1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет 2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное ...
Добавить функционал в Opencart
Задание в тз.
От вас - хорошие примеры работ и порядочность.
Также, считайте сразу бюджет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужен разбирающийся в битриксе программист. Регулярно нужно дорабатывать и разрабатывать компоненты, настраивать сложные решения. Бюджет каждого задания определяется перед его выполнением. Задания как правило нестандартные, четкое ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт condi.in.ua, выполненный на вордпрессе. Плагин магазина wp-e-commerce. Необходимо передлать стандартную форму отправки заказа на немного не стандартную, именно - добавить некоторые записи к полям и красиво, ровно это оформить.Закрыт12 лет назад
- $100
Добрый день. Имеем профиль пользователя http://clip2net.com/s/4ZJSsC Все поля выведены через шаблон user-profile.tpl.php Задача сделать возможность редактирования полей "налету". Тоесть пользователь наводит на поле. Подсвечивается иконка для редактирования. ...Закрыт12 лет назад
Нужно русифицировать административную панель сайта сделанного на CMS Magento.Завершен12 лет назад
- $1000
Перенести сайт http://velothebest.com из существующей самописной CMS в другую Рассматриваются следующие CMS opencart phpshop shop-script shopcms webassyst magento Дизайн должен остаться существующий. ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на Joomla 2.5. www.satinternet.ru. При публикации статей и новостей, материалы при выводе отображаются не из тех категорий, в которые они помещались. Есть подозрение, что проблема в JoomSEF. Когда отключаю JoomSEF вроде вывод нормальный, ...Закрыт12 лет назад
Есть живой сайт на Drupal 6. Хочу приладить для форума и комментариев модуль Vote Up/Down. Возникли некоторые сложности плюс хотелось бы внести небольшие, скорее косметические изменения в отображение информации этим модулем. Все ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо произвести небольшие корректировки по Seo оптимизации, установить плагин (блог) на сайтЗавершен12 лет назад