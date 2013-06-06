Натянуть html-шаблон на wordpress

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок130 просмотров

Шаблон http://www.freecsstemplates.org/preview/neutralcharisma/

Нужно натянуть на wordrpess

Три колонки:

1. Центральная под контент.

2. Левая - виджеты, там будут виджеты "свое меню"

3. Правая - вывод содержимого страницы, которая редактируется в страницах + ниже виджеты

Перед полосой меню (в шапке) предусмотреть вставку картинки

Бюджет до 1000 руб.

HTMLWordPress
12 лет назад
donoway
Илья 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, очень приятно работать, всегда отзывается и приходит на помощь!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад