Необходим программист под UMI-CMS. На данный момент требуется: 1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет 2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное ...
Натянуть html-шаблон на wordpress
Шаблон http://www.freecsstemplates.org/preview/neutralcharisma/
Нужно натянуть на wordrpess
Три колонки:
1. Центральная под контент.
2. Левая - виджеты, там будут виджеты "свое меню"
3. Правая - вывод содержимого страницы, которая редактируется в страницах + ниже виджеты
Перед полосой меню (в шапке) предусмотреть вставку картинки
Бюджет до 1000 руб.
Выбранный исполнитель
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