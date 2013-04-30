Необходим программист под UMI-CMS. На данный момент требуется: 1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет 2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное ...
Разработчик: новый функционал и поддержка сайта
Требуется разработчик для реализации нового функционала на сайте: stars .travel (NetCat)
Работа через RedMine, оплата почасовая.
По результатам работы с этим сайтом будут предложены новые проекты.
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