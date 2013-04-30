Разработчик: новый функционал и поддержка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок148 просмотров

Требуется разработчик для реализации нового функционала на сайте: stars .travel (NetCat)

Работа через RedMine, оплата почасовая.

По результатам работы с этим сайтом будут предложены новые проекты.

12 лет назад
Gutsy
Игорь 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров