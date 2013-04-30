Необходим программист под UMI-CMS. На данный момент требуется: 1. Необходим подбор товаров такой же, как на Яндекс Маркет 2. Необходим калькулятор, который в зависимости от выбранных параметров будет вытаскивать из базы разное ...
Адаптивная верстка - Drupal
1. Необходимо доработать тему SKY корректного отображения на мобильных аппаратах и планшетниках или создать новую для сайта http://nedesigne.ru/
2. Проблемы с фотогалереей:
- не добавляет медиа в разделы (пишет ошибку)
- в разделах не показываются фото
(нет на общей странице раздела, нет во всплывающем окне)
http://nedesigne.ru/umyvalniki
http://nedesigne.ru/garderobnye
- на странице убрала лишнее фото, страница перестала работать http://nedesigne.ru/kabinety
- на странице пыталась добавить фото, страница перестала работать http://nedesigne.ru/shkafy
3. Не получается изменить код, чтобы картинки стали опять ссылками - drupal не сохраняет изменения
http://nedesigne.com/arhiv-proektov-mebeli
Здесь также ссылки по проектам надо изменить на .com (я переделала только левый стек без картинок) http://nedesigne.com/biblioteka
На страницах статей ссылки поменяются автоматически?
Можно ли настроить таким образом, чтобы при добавлении новых проектов и перемещении старых в архив картинки были ссылками без доп. настроек?
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