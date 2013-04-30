Адаптивная верстка - Drupal

1. Необходимо доработать тему SKY корректного отображения на мобильных аппаратах и планшетниках или создать новую для сайта http://nedesigne.ru/

2. Проблемы с фотогалереей:

- не добавляет медиа в разделы (пишет ошибку)

- в разделах не показываются фото

(нет на общей странице раздела, нет во всплывающем окне)

http://nedesigne.ru/prihozhie

http://nedesigne.ru/komody

http://nedesigne.ru/potolki

http://nedesigne.ru/umyvalniki

http://nedesigne.ru/stellazhi

http://nedesigne.ru/kuhni

http://nedesigne.ru/detskie

http://nedesigne.ru/garderobnye

http://nedesigne.ru/krovati

http://nedesigne.ru/tumby

http://nedesigne.ru/dveri

- на странице убрала лишнее фото, страница перестала работать http://nedesigne.ru/kabinety

- на странице пыталась добавить фото, страница перестала работать http://nedesigne.ru/shkafy

3. Не получается изменить код, чтобы картинки стали опять ссылками - drupal не сохраняет изменения

http://nedesigne.ru/interer

http://nedesigne.ru/mebel

http://nedesigne.com/arhiv-proektov-mebeli

Здесь также ссылки по проектам надо изменить на .com (я переделала только левый стек без картинок) http://nedesigne.com/biblioteka

На страницах статей ссылки поменяются автоматически?

Можно ли настроить таким образом, чтобы при добавлении новых проектов и перемещении старых в архив картинки были ссылками без доп. настроек?