Довести проект до ума (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок167 просмотров

Довести проект до ума

http://newdvs.ru/

добавить каталог, карусель, Сплеш галерею, и обыкновенную статичесскую.

Joomla
12 лет назад
Snake-WM
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров