Перенос статичного сайта на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок151 просмотр

Необходимо перенести сайт на голом html на движок WP

c полным сохранением адресов и перелинковки

HTMLWordPress
12 лет назад
oleg220201
Савельев 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров