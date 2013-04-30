Drupal и отдельно специалист Jomla - специалисты для сопровождения изменений сайта Для постепенной модификации, доработки и создания новых функций на нескольких сайтах требуется специалист Drupal 7 и Jomla. ...
Перенос статичного сайта на WordPress
Необходимо перенести сайт на голом html на движок WP
c полным сохранением адресов и перелинковки
Заявки фрилансеров
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