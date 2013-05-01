Требуется на друпал 6 переделать шаблон, верстка страниц есть. Бюджет и сроки ваши
Натянуть шаблон на OpenCart
Есть свёрстанный макет (html+css):
1. главная страница,
2. страница товара,
3. каталог
4. страница со статический текстом (статья)
Нужно одеть на OpenCart и на главной странице с делать блок фотографий товаров, при нажатии на фото выпадают в виде каталога все товары, у которых данное фото установлено главным.
На странице товара:
- рекомендуемые товары и устаревшие товары.
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