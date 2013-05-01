Натянуть шаблон на OpenCart

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Есть свёрстанный макет (html+css):

1. главная страница,

2. страница товара,

3. каталог

4. страница со статический текстом (статья)

Нужно одеть на OpenCart и на главной странице с делать блок фотографий товаров, при нажатии на фото выпадают в виде каталога все товары, у которых данное фото установлено главным.

На странице товара:

- рекомендуемые товары и устаревшие товары.

CSSHTMLOpencart
12 лет назад
mrmoric
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров