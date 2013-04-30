Специалист ООП + MVC + PHP

Ищу специалиста php + mysql, дополнительные знания приветствуются, для постоянной удаленной работы, доработка функционала самописной CMS, при необходимости доработка верстки, привязка верстки к движку. Пунктуальность, обязательность, постоянное нахождение в online. Оплата 300 дол\мес.. Просьба оставлять заявки, только с серьезными намерениями на работу! 3 часа в день, 5 дней неделя.