Специалист ООП + MVC + PHP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка179 просмотров

Ищу специалиста php + mysql, дополнительные знания приветствуются, для постоянной удаленной работы, доработка функционала самописной CMS, при необходимости доработка верстки, привязка верстки к движку. Пунктуальность, обязательность, постоянное нахождение в online. Оплата 300 дол\мес.. Просьба оставлять заявки, только с серьезными намерениями на работу! 3 часа в день, 5 дней неделя.

MySQLPHP
12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

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