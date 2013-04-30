Почистить и оптимизировать тему Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки123 просмотра

Есть тема для Wordpress (XUXA), надо:

1. Залезть в php, js и пр. и вычистить весь вредоносный и просто лишний код

2. Провести полную оптимизацию и добиться показателя 90-95 баллов (сейчас 78) по диагностике Google page speed insights.

3. Получить оценку (зеленые "A") по всем показателям в webpagetest.org

JavaScriptPHPWordPress
12 лет назад
maximzuew
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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