Почистить и оптимизировать тему Wordpress

Есть тема для Wordpress (XUXA), надо:

1. Залезть в php, js и пр. и вычистить весь вредоносный и просто лишний код

2. Провести полную оптимизацию и добиться показателя 90-95 баллов (сейчас 78) по диагностике Google page speed insights.

3. Получить оценку (зеленые "A") по всем показателям в webpagetest.org