Размещение и отладка сайта на хостинге

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок128 просмотров

Необходимо разместить и настроить сайт школы (joomla) на хостинге. Прикрепить доменное имя Все исходники по почте, вес сайта 2 гб.

Joomla
12 лет назад
cheche
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Ренат молодец! сделал все четко, всегда был на связи в почте, хорошо разбирается в cms/ всем рекомендую
+1

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад