Доработка интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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1. Настроить модуль SMS

2. Настроить шаблон писем

3. Настроить модуль печати форм почты России

Сроки: 1-2 дня.

Opencart
12 лет назад
Web_site_design
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров