Задача для специалиста на ModX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки161 просмотр

всем привет.

требуется спец на ModX, поправить отображение блоков в меню, и сделать форму обратного звонка из шапки.

ася 208 514 99ноль

Оплата желательно яндекс деньгами.

MODX
12 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lexa27
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Все отлично. грамотный специалист. поправил ошибки внес свои рекомендации по улучшению проекта.
Было приятно работать. Хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

lexa27
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад