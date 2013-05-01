Переделать интернет-магазин на open-cart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок128 просмотров

надо переделать интернет магазин:

- корзину

- фреймы

- шрифты

- каталоги

работы думаю на день

пишите сколько примерно денег?

после отклика вышлю тз и утвердим сумму и сроки.

12 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров