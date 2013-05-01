всем привет. требуется спец на ModX, поправить отображение блоков в меню, и сделать форму обратного звонка из шапки. ася 208 514 99ноль Оплата желательно яндекс ...
Калькулятор на сайт Wordpress
Нужен плагин-калькулятор для строительного сайта.
Типо такого как тут http://asfalt-kroshka.ru/raschet_asfalta
Только на выходе должна получаться стоимость, а не объем.
Нужно порядка 5 - 6 оей, желательно, что бы на сайте отображались только активные, пустые не нужны.
Более подробную информацию можно получить в ЛС
От вас стоимость и сроки.
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