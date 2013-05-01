Калькулятор на сайт Wordpress

Нужен плагин-калькулятор для строительного сайта.

Типо такого как тут http://asfalt-kroshka.ru/raschet_asfalta

Только на выходе должна получаться стоимость, а не объем.

Нужно порядка 5 - 6 оей, желательно, что бы на сайте отображались только активные, пустые не нужны.

Более подробную информацию можно получить в ЛС

От вас стоимость и сроки.