Натянуть html на Wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок255 просмотров

Добрый день!

Нужно поставить сайт на wordpress, возможно ещё +Woo Ecommerce. Возможны другие CMS, готов обсудить (Но нужно ознакомиться с движком, посмотреть, как устроен изнутри, как происходит добавление товара и страниц)

Вёрстка уже есть.

Функционал, как здесь www.paprika5.ru

Дизайн главной страницы прикладываю.

Бюджет 200$. Готов обсуждать, если повышение будет обоснованно.

Функционал:

Поиск (стандартный WP).

При нажатие на кнопку заказать звонок - всплывает форма. Поля - имя, телефон.

При нажатие на кнопку "заказать" всплывает форма - Товар: (уже вбито), Имя:, Телефон.

Кнопка подробнее - открывается карта товара.

Возможность выбирать какой товар будет отображаться на главной.

Блок. "Только что купили" отображаются любые товары после обновления страницы.

Страница товара. В разделе "мы рекомендуем" отображаются платья из этой же категории.

HTMLWordPress
12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marhem
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$200
3 дня
Спасибо Максиму за сотрудничество! Всегда на связи, быстрая реакция на правки.
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Заявки фрилансеров

marhem
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад