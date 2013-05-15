Натянуть html на Wordpress

Добрый день!

Нужно поставить сайт на wordpress, возможно ещё +Woo Ecommerce. Возможны другие CMS, готов обсудить (Но нужно ознакомиться с движком, посмотреть, как устроен изнутри, как происходит добавление товара и страниц)

Вёрстка уже есть.

Функционал, как здесь www.paprika5.ru

Дизайн главной страницы прикладываю.

Бюджет 200$. Готов обсуждать, если повышение будет обоснованно.

Функционал:

Поиск (стандартный WP).

При нажатие на кнопку заказать звонок - всплывает форма. Поля - имя, телефон.

При нажатие на кнопку "заказать" всплывает форма - Товар: (уже вбито), Имя:, Телефон.

Кнопка подробнее - открывается карта товара.

Возможность выбирать какой товар будет отображаться на главной.

Блок. "Только что купили" отображаются любые товары после обновления страницы.

Страница товара. В разделе "мы рекомендуем" отображаются платья из этой же категории.