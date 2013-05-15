В приложении макеты jpg+тз на 80% готовое. Остальное по ситуации. Интересует время и стоимость вёрстки и программирования. Сейчас есть начальная версия на drupal www.rukum.ru
Натянуть html на Wordpress
Добрый день!
Нужно поставить сайт на wordpress, возможно ещё +Woo Ecommerce. Возможны другие CMS, готов обсудить (Но нужно ознакомиться с движком, посмотреть, как устроен изнутри, как происходит добавление товара и страниц)
Вёрстка уже есть.
Функционал, как здесь www.paprika5.ru
Дизайн главной страницы прикладываю.
Бюджет 200$. Готов обсуждать, если повышение будет обоснованно.
Функционал:
Поиск (стандартный WP).
При нажатие на кнопку заказать звонок - всплывает форма. Поля - имя, телефон.
При нажатие на кнопку "заказать" всплывает форма - Товар: (уже вбито), Имя:, Телефон.
Кнопка подробнее - открывается карта товара.
Возможность выбирать какой товар будет отображаться на главной.
Блок. "Только что купили" отображаются любые товары после обновления страницы.
Страница товара. В разделе "мы рекомендуем" отображаются платья из этой же категории.
Выбранный исполнитель
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