В приложении макеты jpg+тз на 80% готовое. Остальное по ситуации. Интересует время и стоимость вёрстки и программирования. Сейчас есть начальная версия на drupal www.rukum.ru
Установить плагин
Требуется установить, настроить и объяснить как самому менять настройки WP Super Popup бесплатная версия
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