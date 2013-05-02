Подсказать, как добраться до css в Joomla

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Закрыт9 заявок170 просмотров

Мне надо отредактировать информацию в одном из разделов сайта. Проблема в том, что я ни как не могу найти где находится css в Joomla той части кода которую я хочу отредактировать.

CSSJoomla
12 лет назад
izobretatel88
Эмиль 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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