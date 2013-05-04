Редактирование сайта на wordpress

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1. Поменять телефоны на главной на другие и сделать их шрифтом как меню и светлее

2. Убрать последние события и о приятном

3. Сделать в меню выпадающие пункты

4. ПОРТФОЛИО делится на ФОТО и ВИДЕО (организовать эти разделы)

ФОТО делится на альбомы: 1)СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ, 2)LOVE STORY, 3)РЕКЛАМА, 4)СЕМЕЙНОЕ ФОТО, 5)ПОРТФОЛИО (это обложки, а внутри просто фотографии без подписей)

ВИДЕО делится на альбомы 1)СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ, 2)LOVE STORY, 3)РЕКЛАМА, 4)КЛИПЫ

5. Вывести на главную кнопки соц. сетей, чтобы сайт можно было лайкать и ссылки размещать в соц. сетях

6. На странице "О нас" внизу вывести комментарии в фейсбуке и вконтакте, чтобы отзывы можно было в соц сетях писать

7. Сделать, чтобы изображение фотографий в портфолио не искажалось, посмотреть настройки галереи. Сейчас, когда кликаешь, некоторые фотографии вытягиваются при увеличении и искажется картинка, лица вытянутые

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin