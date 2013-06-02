Требуется установить, настроить и объяснить как самому менять настройки WP Super Popup бесплатная версия
Есть html-верстка, нужно натянуть на wordpress
Всем привет! Есть html верстка, нужно ее натянуть на wordpress. Никаких форм, js скриптов делать не надо, только насадить шаблон, остальное докручу сам.
Пишите сроки и стоимость.
Сроки 1-2 дня желательно.
Сама верстка:
http://demo.itfb.name/index.html
http://demo.itfb.name/contacts.html
http://demo.itfb.name/content.html
http://demo.itfb.name/product.html
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