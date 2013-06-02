Есть html-верстка, нужно натянуть на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок217 просмотров

Всем привет! Есть html верстка, нужно ее натянуть на wordpress. Никаких форм, js скриптов делать не надо, только насадить шаблон, остальное докручу сам.

Пишите сроки и стоимость.

Сроки 1-2 дня желательно.

Сама верстка:

http://demo.itfb.name/index.html

http://demo.itfb.name/contacts.html

http://demo.itfb.name/content.html

http://demo.itfb.name/product.html

http://demo.itfb.name/catalog.html

HTMLJavaScriptWordPress
12 лет назад
vadiamond
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Быстро, качественно, в срок. Рекомендую!
Вадим отличный заказчик. Ясная постановка цели и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад