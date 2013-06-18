Перевод сайта на украинский язык Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка170 просмотров

Потрібен терміновий переклад сайту CMS Joomla на українську мову.

Сайт без наповнення, переклад лише шаблону сайту.

Переклад статей і товарів сайту не потрібний.

Скину шаблон та адресу сайту в особисті повідомлення.

Joomla
12 лет назад
harperr
Клио 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Дякую! Все пройшло успішно.
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад